Pilotos reaccionan ante una posible salida de Max Verstappen de la Fórmula 1

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Los rumores de la posible retirada del cuatro veces campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, han sacudido completamente el panorama de la competencia. Ante la posible salida del tetracampeón, diversos pilotos de la parrilla han manifestado públicamente su respaldo al neerlandés."

El británico Lando Norris, actual campeón de la Fórmula 1, ha dicho que sería "una pérdida" para la F11 si Max Verstappen deja el deporte debido a los cambios en el reglamento de este año.

"Max se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera, ha ganado cuatro campeonatos y siempre ha sido así; no solo ahora, siempre ha sido muy abierto a decir lo que piensa, estés de acuerdo o no, o decidas decirlo o no", dijo Norris.

"Él es él mismo y creo que esa es una muy buena manera de vivir la vida, así que sería una pena para el deporte, sería una gran pérdida para el deporte si eso sucediera, porque probablemente sea uno de los mejores pilotos que jamás verás en la Fórmula Uno.", añadió.

Norris, que el año pasado superó a Verstappen por dos puntos en la lucha por el título, afirmó que la retirada del tetracampeón sería negativa tanto para el deporte como para los pilotos que desean competir contra los mejores del mundo.

Por su parte, Oscar Piastri espera que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) pueda adoptar las medidas necesarias para satisfacer a todos los pilotos, especialmente a Verstappen.

"Creo que sería una lástima para el deporte perder a Max, especialmente en este momento de su carrera. Creo que sería una gran pérdida para el deporte en general", dijo el australiano.

"Max ha demostrado su valía en los últimos 10 años, y creo que especialmente en los últimos cinco o seis, ha sido la referencia."

Max Verstappen ganó cuatro títulos consecutivos de pilotos entre 2021 y 2024, y el año pasado se quedó a tan solo dos puntos del título, que le ganó Norris.

Posee el récord de mayor número de victorias en una sola temporada, pero ha considerado la posibilidad de competir en autos deportivos, y participó en Nürburgring el fin de semana pasado.