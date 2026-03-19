Pistons pierden al estelar Cade Cunningham: ¿Cuál es su estado de salud?

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El base All-Star Cade Cunningham, de los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, sufrió un colapso pulmonar izquierdo y estará de baja al menos dos semanas, y posiblemente más, según anunció el equipo el jueves.

Aún se desconoce el plazo exacto para su regreso a la competición. Los Pistons indicaron que Cunningham sería reevaluado a las dos semanas.

Cunningham promedia 24,5 puntos y 9,9 asistencias con los Pistons, cifras estelares para un club que se encamina a su mejor temporada en casi dos décadas. Solo ocho jugadores en la historia de la NBA han finalizado una temporada con un promedio tan alto de puntos y asistencias, y Cunningham sería el primero en lograrlo con la camiseta de Detroit.

La temporada regular termina en menos de cuatro semanas. Los Pistons, que habían incluido a Cunningham en la lista de bajas para el partido del jueves en Washington debido a una contusión en la espalda izquierda y que anunciaron el jueves que pruebas adicionales revelaron un problema pulmonar, no comenzarán su andadura en los playoffs hasta el 18 o 19 de abril, cuando comiencen los cuartos de final de la Conferencia Este.

Detroit llegaba al jueves con un balance de 5-2 en partidos sin Cunningham esta temporada.

Cunningham se lesionó en la victoria del martes contra Washington, abandonando el partido a mitad del primer cuarto por lo que el equipo describió como espasmos en la espalda. Se lanzó a por un balón suelto y chocó con el base de los Wizards, Tre Johnson, a falta de 7:44 para el final del primer cuarto, y pareció seguir con molestias hasta que abandonó el partido 1:04 después.