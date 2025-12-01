Plata y bronce para RD en Juegos Bolivarianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LIMA, Perú. La República Dominicana se mantiene en la octava posición de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos al arribar ayer a un total de 22 medallas.

Con la plata y el bronce del taekwondo, la delegación figura con dos preseas doradas, siete de plata y 13 de bronce, cuando entra este lunes la última semana de la cita multideportiva bolivariana que se lleva a cabo en Ayacucho y Lima, Perú.

El taekwando tiene una jordana pendiente, mientras que el boxeo entra en su segundo día, y el judo hará su debut, en tanto que el tenis de mesa ya compite en equipo y el tenis hará su primera presentación.

Taekwondo gana plata y bronce en Juegos Bolivarianos.

Karla Ramos Jesurún y Yoan Sánchez se alzaron con medallas de plata y bronce, respectivamente, en la modalidad individual reconocido de las competencias de taekwondo que se celebran en el Centro de Convenciones Ayacucho.

En la rama femenina, Ramos Jesurún superó en los cuartos de final 8,050 puntos por 7,816 a Ivanna Pérez, de Venezuela, y en la semifinal doblegó 8,399 por 8,183, a Daniela Rodríguez, de Chile.

La atleta quisqueyana se quedó con la plata al caer en la final 8,400 por 8,599 ante Carmela de la Barra, de Perú.

Yoan Sánchez, en reconocido masculino, obtuvo el bronce al conseguir la victoria 8,033 por 6,932 puntos sobre Che Witshire, de Barbados, en los cuartos de final, y en la semifinal fue superado 8,233 por 8,482 tantos por el peruano Rodrigo Subauste.

En otro resultado, Karla Ramos y Yoan Sánchez ocuparon el sexto en estilo libre pareja mixta con un total de 6,066 puntos.

Yunior Alcántara fue eliminado

Yunior Alcántara, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, quedó eliminado en su combate ante Andrés Cova Mendoza, de Venezuela, en el peso de los 55 kilos masculinos.

El pleito fue registrado como RSC, por eliminación del dominicano, que se vio seriamente afectado por la altura en Ayacucho, y tuvo que ser asistido por el cuerpo médico en el segundo asalto de uno de los combates que marcó el inicio del Torneo de Boxeo de los Juegos Bolivarianos.

En otro resultado del boxeo, Miguel Ángel Encarnación, en los 65 kilos, perdió por puntos 0-5, ante Jesús Nazaret Cova Romero, de Venezuela.

En el evento, República Dominicana participa con seis boxeadores en masculino, y dos en femenino.