¿Podrá Lando Norris recuperarse y ganar el campeonato de Formula 1?

Podría haber sido fácil y sencillo para Lando Norris, quien habría salido victorioso de haber ganado el Gran Premio de Catar, pero el error de estrategia de McLaren significa que es la primera vez desde 2010 que más de dos rivales aspiran al título al llegar a la última ronda.

El británico comenzó la carrera de 57 vueltas en segundo lugar junto a su compañero de equipo Oscar Piastri, pero una salida cautelosa permitió a Verstappen adelantarlo en la primera curva. La situación empeoró cuando el equipo decidió mantener a sus pilotos fuera en lugar de entrar en boxes durante el Safety Car, lo que les dejó con el gigantesco reto de perseguir al Red Bull.

Para cuando el holandés completó sus dos paradas obligatorias, la dupla de McLaren iba considerablemente por detrás en cuanto a estrategia, a pesar de mantener la primera y la segunda posición en pista. En su segundo cambio de neumáticos, Piastri salió a unos 17 segundos de Verstappen, y a pesar de sus mejores esfuerzos, su fin de semana casi perfecto se vino abajo al terminar segundo.

Al otro lado del box del equipo, Norris solo pudo lograr la cuarta posición, ya que no logró superar a Carlos Sainz por el último puesto del podio, aunque sí remontó un puesto al final debido a un error de Kimi Antonelli.

El piloto de 26 años, sin embargo, aún mantiene una ligera ventaja en la clasificación y va camino de conseguir su primer título, pero ¿Qué necesita hacer exactamente en la única carrera que le queda en Abu Dabi?

¿Cómo podrá Norris ganar el título en Abu Dhabi?

Norris llegará al final de la temporada con 408 puntos, solo 12 más que Verstappen. Piastri está cuatro puntos por detrás, con 392, lo que hace que su lucha por el campeonato sea matemáticamente posible, pero cada vez más improbable.

En esencia, si Norris termina en el podio en Yas Marina, será campeón del mundo. Daría igual dónde crucen la meta sus dos rivales: un resultado entre los tres primeros es suficiente para cerrar el campeonato con broche de oro.

¿Qué pasa si Norris no termina en el podio?

Verstappen habría quedado completamente fuera de la contienda si no hubiera superado a los McLaren este fin de semana, pero su segura carrera hasta la primera posición le ha permitido superar a Piastri en la clasificación y aumentar sus posibilidades de conseguir su quinto campeonato mundial consecutivo.

Su recuperación tras su constante lucha contra los rebotes antes del Gran Premio de Catar significa que una victoria en Abu Dabi, combinada con un cuarto puesto máximo para Norris, le otorgaría el título al holandés: una remontada magnífica teniendo en cuenta que llegó a estar a 104 puntos del líder en un momento de la temporada.