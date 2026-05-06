¿Podrá LeBron James y los Lakers neutralizar el dominio del Thunder?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El estelar LeBron James y Los Angeles Lakers lucharon con empeño en el primer partido de su serie de segunda ronda contra Oklahoma City Thunder, pero finalmente no fue suficiente.

A pesar de ser los claros perdedores, los Lakers se mantuvieron cerca en el marcador durante gran parte del encuentro, pero finalmente cayeron 108-90, quedando 1-0 abajo en la serie.

Lebron mencionó que la ausencia del estelar esloveno Luka Doncic ha dificultado el enfrentamiento contra el Thunder.

“Tenemos a un jugador que promedió 37 puntos por partido (que no está en la alineación)... Ahí radica el problema”, dijo James tras la derrota. “Jugamos contra el mejor equipo defensivo de la NBA, en cuanto a estadísticas y demás. Y cuando juegas contra grandes defensas, necesitas jugadores que puedan atraer a varios defensores a la cancha en todo momento”.

Los Lakers no solo extrañan la capacidad anotadora de Doncic, sino también la atención defensiva que ejerce sobre el rival, lo cual marca una gran diferencia. Su habilidad para penetrar en la pintura crea tiros abiertos y canastas fáciles para el resto del equipo, y los Lakers deben encontrar la manera de compensar esa ausencia.

Sin Doncic, el Thunder y su gran cantidad de defensores de élite en el perímetro pudieron concentrarse en el base Austin Reaves, quien tuvo un desempeño muy deficiente, anotando solo ocho puntos con 3 de 16 tiros de campo, además de cuatro pérdidas de balón, la mayor cantidad del equipo.

James lideró a los Lakers con 27 puntos (12 de 17 tiros) y seis asistencias, pero este equipo necesitará más de él y, especialmente, de Reaves. Tanto James como el entrenador JJ Redick coinciden en que los Lakers consiguieron buenas oportunidades de tiro, pero si quieren alargar la serie, deben encontrar la manera de superar la defensa del Thunder, ya que Doncic aún tardará en regresar.