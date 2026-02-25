Policía de Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EE.UU.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado oficial, replicado en varios medios estatales, indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como «el comandante de la embarcación cubana», en la que patrullaban en total cinco personas.

Las autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados «fueron evacuados y recibieron asistencia médica».

El perfil oficial de la Presidencia de Cuba afirmó al respecto en redes sociales que el país «ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional» es «un pilar fundamental para el Estado» en pos de «la protección de su soberanía y la estabilidad en la región».

¿Qué se sabe del incidente reportado por la isla?

El hecho se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron «una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH».

Entonces, según el relato del Minint, la embarcación se aproximó «al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara» (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras «para su identificación».

A continuación, «desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos», que a su vez respondieron también con disparos.

En este intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida y un total de siete personas resultaron heridas (seis personas que viajaban en la embarcación civil y un miembro de la Tropa Guardafronteras).

El Minint no aportó por el momento datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.

Tensión entre Cuba y EE.UU.

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un asedio petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE.UU. disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano.