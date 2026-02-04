Polícia Nacional entrega luces para estadio El Seibo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Seibo.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, gestionó la instalación de un sistema de alumbrado para el play del barrio Ginandiana, como parte del respaldo institucional al deporte comunitario y a las actividades formativas dirigidas a niños y adolescentes.

Las luces fueron donadas por empresarios que respaldan las iniciativas deportivas que la Policía Nacional desarrolla en barrios de la capital y en distintas comunidades del país.

Para garantizar la correcta instalación del sistema, el mayor general Guzmán Peralta dispuso además el envío de dos técnicos del Departamento de Ingeniería de la Policía Nacional, quienes supervisaron y colaboraron con los trabajos técnicos del alumbrado en coordinación con los actores locales.

En representación del director general, estuvo presente el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional. Mateo Moquete fue recibido en el play por el joven Bernardo Jiménez, gestor de la solicitud del alumbrado, la regidora Dinora García, Jhon Kelly Hernández, presidente del Club Ginandiana, Abad Santana y Johan Manuel Beras, el síndico Leo Francisanzo, de Deportes.