Los Prados reconoce a los atletas más destacados 2025

El club Los Prados realizó su tradicional premiación a los mejores deportistas de cada una de las disciplinas, que se practican en sus instalaciones en beneficio de más de dos mil niños y jóvenes de diferentes edades y sexos.

La actividad se desarrolló en el Prados Bar ante una gran concurrencia de atletas de las ocho disciplinas que conforman la matrícula del club Los Prados como lo son el béisbol, baloncesto, billar y dominó (recreativos para adultos), fútbol, softbol, taekwondo y voleibol. El máximo galardón de “Atleta del Año” recayó en la juvenil Dashley Daniela Del Rosario Morillo, quien también fue premiada la Más Valiosa de los deportes de fútbol y taekwondo. La premiación fue encabezada Jorge Ramírez, presidente del club Los Prados, acompañado de su esposa Nancy Alcántara de Ramírez y los integrantes de su Junta Directiva. Tambien la ex nadadora Yubelkis Ramírez y Rosa Miniño, de la Federación Dominicana de Clubes Sociales. La premiación “Atleta del Año” una especial dedicatoria a Yubelkis Ramírez y Armando Rodríguez, quienes fueron reconocidos por la Junta Directiva de esa entidad deportiva, recreativa y social. Ramírez fue declarada socia meritoria de Los Prados.