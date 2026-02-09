Presidente Luis Abinader entrega dos polideportivos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Puerto Plata. El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó ayer domingo dos polideportivos techados construidos por el Ministerio de Deportes, con una inversión global superior a los RD$76 millones, para albergar a los emblemáticos clubes de esta ciudad atlántica.

Se trata de las nuevas casas multiusos de los clubes Gustavo Behall y Gregorio Luperón, entregadas en ceremonias encabezadas por el primer mandatario, acompañado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Se trata de las obras 37 y 38 entregadas durante la gestión de Kelvin Cruz al frente del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), concretando viejos anhelos de sendas entidades del baloncesto superior y de otras disciplinas deportivas.

El bajo techo del club Gustavo Behall fue construido con una inversión de RD$38,618,916.75; mientras que el multiusos del club Gregorio Luperón fue levantado a un costo de RD$37,417,934.96,

Ambas obras constan de techado en estructura metálica, gradas con asientos, oficinas con baños, vestidores con baños para los atletas, colocación de tabloncillo de madera de maple con certificación Fiba en el área de juego, dos tableros Fiba, pizarra digital, reloj e instalación eléctrica general.

El presidente Abinader y los ministros Cruz y Paliza estuvieron acompañados en ambos actos por el ministro de Turismo David Collado y autoridades de la provincia y del municipio de Puerto Plata, como la senadora Ginette Bournigal; la gobernadora civil Claritza Rochtte; los alcaldes de Puerto Plata, Diógenes Roque García; y de Luperón, Román Israel Brito, entre otras personalidades.

Cabe destacar, además, que también se remozaron con pinturas y tableros la cancha del club Batey 3, la cancha Los Halcones playa oeste, el club deportivo recreativo cultural Puerto Rico y el polideportivo Club Fantástico.