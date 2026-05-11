Presidente Luis Abinader entrega remodelado el club Los Cachorros

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Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del desarrollo deportivo y recreativo de niños y jóvenes, el presidente Luis Abinader entregó ayer el remozado Club Deportivo y Cultural Los Cachorros, del populoso sector Cristo Rey, con una inversión de más de RD$54 millones.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, acompañó al presidente en la entrega de los trabajos y destacó el compromiso del gobierno presidido por Abinader con la recuperación y el acondicionamiento de espacios en beneficio de niños, jóvenes y de toda la comunidad.

“Para nosotros es un gran privilegio estar aquí, tal como comenzó esta iniciativa cuando el presidente Luis Abinader dio las instrucciones precisas de reconstruir y remodelar esta instalación. Hoy, como un hombre de palabra, estamos aquí entregando esta obra emblemática de Los Cachorros de Cristo Rey, cumpliendo con la comunidad y con el deporte”, expresó Cruz.

“Seguimos desarrollando una verdadera revolución deportiva en todo el país, incluyendo el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. En este momento ya se han entregado siete techados multiusos en la provincia y, además, estamos construyendo de manera simultánea 33 techados multiusos en toda la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional”, destacó el funcionario.

De acuerdo al ministro Cruz, la remodelación del club Los Cachorros abarcó un área de cinco mil metros cuadrados, con una inversión total de RD$54,460,703.83.

“Por años, este ha sido un club que trabaja en la disciplina y desarrolla el talento de cientos de niños y jóvenes en diferentes áreas del deporte y la cultura”, agregó el ministro.

Dirigentes del club, ubicado en la avenida Nicolás de Ovando esquina Ortega y Gasset, agradecieron al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Deportes por atender una petición de la entidad deportiva.

El acto de entrega de la obra contó con la presencia de autoridades locales, líderes comunitarios, entrenadores, deportistas y representantes del movimiento clubístico.

“Por eso estamos construyendo techados en escuelas y clubes: para que nuestros jóvenes encuentren en el deporte una oportunidad y se mantengan alejados de los vicios.

Las familias, las iglesias y los padres tienen que involucrarse, llevar a sus hijos a practicar deportes, porque esa es la verdadera vacuna contra todo aquello que solo conduce al fracaso de la juventud”, expresó el presidente Luis Abinader.