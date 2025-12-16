Provincia Santo Domingo ganó Torneo Boxeo Juvenil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Provincia Santo Domingo ganó cuatro medallas de oro en la cartelera final para totalizar 29 puntos y se proclamó campeona del Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil 2025, celebrado en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

El segundo lugar fue para la Zona Norte con 16 puntos, mientras que el Distrito Nacional finalizó en tercero, acumulando 12 puntos. Las zonas Sur y Este finalizaron igualadas con nueve puntos, en tanto que Nagua, zona anfitriona, alcanzó seis puntos.

La justa fue organizada por la Federación Dominicana de Boxeo Aficionado (Fedoboxa), a través de la asociación provincial (María Trinidad Sánchez), que dirige Anibal Ozoria.

La provincia Santo Domingo conquistó, además de las cuatro medallas de oro, tres de plata y dos bronce para un total de nueve peleadores premiados.

La Zona Norte conquistó tres oro y cinco de bronce; el Distrito Nacional, dos oros y tres bronces, el Sur se quedó con una de oro, dos de plata y tres bronces, mientras que el Este, tres platas y cuatro bronces, y finalmente Nagua ganó dos plata y dos bronce.

Ganadores medallas de oro

Dani Cáceres (52 kg) ganó el oro para la zona Norte, Javier Ramírez (55 kg) triunfó para la Provincia Santo Domingo, Ezequiel Medina(60 kg) también ganó oro para el Distrito Nacional.

Ángel Estrella (65 kg) se impuso a favor de la Provincia Santo Domingo, Javier Antonio Valdez (70 kg) triunfó para el Sur, Ricardo Cuello (75 kg) fue el campeón de su división por la Provincia Santo Domingo, William Paulino (80 kg) triunfo par zona Norte.

Ramses Aaron Bautista (85 kg) fue el ganador por la zona Provincia Santo Domingo, Rodrigo de Jesús Guzmán (90 kg) triunfó en representación del Distrito Nacional, y Yeudy Felix Sosa (+90 kg) ganó el oro a favor del Norte.