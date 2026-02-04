Psicóloga deportiva aboga salud mental

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Psicóloga clínica y deportiva Ada Walkiria Cabrera advirtió sobre la importancia de cuidar la salud mental de los atletas, para asegurar un óptimo rendimiento.

"Durante décadas, el entrenamiento de los atletas se ha enfocado casi exclusivamente en la preparación física, la técnica y la táctica, empero, la ciencia confirma que el rendimiento, la constancia y el bienestar emocional dependen, en gran medida, de la salud mental, componente que, por mucho tiempo, fue subestimado", alertó Cabrera, máster en sicología deportiva.

En ese mismo tenor, la profesional explicó que, según la Asociación Americana de Psicología (APA), los factores psicológicos influyen de manera directa en la concentración, la toma de decisiones, la tolerancia al error y la capacidad de manejar la presión.