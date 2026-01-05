Púgil de RD consigue inesperada victoria en Arabia Saudita

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Al boxeador dominicano Eridson García se le comunicó apenas 20 días antes que viajaría a Arabia Saudita, para enfrentar al invicto japonés Taiga Imanaga.

García no vaciló y aceptó el reto, consciente de que se le podría abrir la posibilidad de alcanzar su sueño de disputar este año el título mundial superpluma (130 libras).

Ya se le había comunicado que la pelea era una eliminatoria, por lo que el ganador iría directo a la disputa de una faja mundial.

El rival original del zurdo japonés era el número 3 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cubano Armando Martínez, invicto, con 17-0, incluido 15 triunfos por la vía del nocaut, pero decidió retirarse.

Esa decisión del cubano le abrió el camino al dominicano García, quien parecía que se encaminaba a “un matero”.

Sin embargo, ¡oh sorpresa!! El dominicano se alzó con la victoria por una decisión dividida, tirando por el sueño todos los pronósticos que anticipaban un triunfo fácil para el japonés Taiga Imanaga, quien hasta entonces presentaba récord impecable de 9-0, con cinco nocauts.

“Me llamaron 20 días antes”, confesó García, quien nació en Santo Domingo, hace 31 años.

Planteó que se estaba preparando para otro combate, pero que aun así, 20 días eran insuficientes para una pelea de ese nivel.

“Realmente ganó mi corazón encima del ring, porque no estaba preparado para una pelea a este nivel, realmente no lo estaba...”, dijo.

Expuso que revisó algunas peleas del japonés y pudo notar algunas debilidades que podía capitalizar para quedarse con la victoria y “así sucedió”.

García, con el triunfo, mejoró su foja, que ahora es de 23 victorias, con una derrota y 14 nocauts.

La pelea, a 10 asaltos y celebrada el 27 de diciembre del pasado año, formó parte de la cartelera que reservó el turno estelar al combate que, por el título de peso supergallo, protagonizaron las superestrellas japonesas Naoya Inoue y David Picasso. El pleito se celebró en Riad, Arabia Saudita.

García ganó por decisión dividida, en una pelea reñida y que fue influenciada por un gran octavo asalto, ya que el dominicano mandó a la lona a Imanaga y lo dejó conmocionado por el resto del combate.

Imanaga ganó en una tarjeta, 95-94, pero perdió en las otras dos por 95-94 y 96-93. “Lo que hice cuando vi que mi oponente estaba lastimado, fue que lo aproveché al máximo”, dijo García.