Con púgiles de ocho países, se inicia hoy Copa Independencia

Púgiles de ocho países, incluidas potencias como Cuba y Estados Unidos, además de República Dominicana, competirán en la XLV edición de la Copa Independencia Nacional de Boxeo, que se iniciará este lunes y se extenderá hasta el próximo sábado.

El certamen internacional tendrá como escenario el bajo techo del Club Cupes del sector de Los Pepines, cuya ceremonia inaugural está prevista iniciar a las 7:00 de la noche.

El seleccionado de púgiles cubanos es mixto –masculino y femenino- e incluye a dos campeones olímpicos.

Julio César La Cruz, dos veces medallista de oro olímpico, encabeza la escuadra de boxeadores cubanos. La Cruz conquistó el oro en las olimpíadas de Río de Janeiro, Brasil, en el 2016, en la división semipesada -175 libras- y volvió a ganarla en Tokio 2020, esta vez en los pesos pesados.

Con su hazaña, La Cruz se convirtió en el único boxeador en la historia en ganar dos veces medalla de oro olímpica en los pesos más altos.

Erislandy Alvarez es el otro medallista dorado que forma parte del plantel cubano, quien ganó esa presea en “París 2024”, en la categoría Welter Junior.

Además de las citadas, otras naciones que confirmaron participación fueron: Francia, Ecuador, Guatemala, Barbados y Antigua y Barbuda.

Por República Dominicana competirán dos selecciones nacionales (A y B), mientras que por Santiago, ciudad anfitriona, también irán dos equipos.