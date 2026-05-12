Puig destaca aportes del BHD al béisbol en República Dominicana

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El presidente del Banco BHD, Steven Puig, participó como expositor en el panel “Diplomacia deportiva e impacto económico”, realizado en la bienal 2026 del Whitney Museum of American Art de Nueva York como parte del evento “¡Peloteros! Latinos & The Legacy of American Baseball’, organizado por la embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos y el Aspen Institute. Durante su intervención, Puig abordó la contribución del Banco BHD al béisbol dominicano a través de iniciativas orientadas a la educación financiera de jóvenes talentos del béisbol y otros actores del ecosistema deportivo, además de ser el banco oficial de las Grandes Ligas.

“Nuestro deporte nacional tiene un impacto cultural y económico, siendo una plataforma de inclusión financiera, conexión entre comunidades y desarrollo sostenible. Por eso tenemos un firme compromiso con el béisbol dominicano que más que un deporte, es un pilar de nuestra identidad, un motor de desarrollo social y una vía de oportunidades para nuestros jóvenes.