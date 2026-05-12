Acto
Puig destaca aportes del BHD al béisbol en República Dominicana
En el evento, Steven Puig compartió con Francisco Cordero, asistente especial de la Asociación de Jugadores de Béisbol.
El presidente del Banco BHD, Steven Puig, participó como expositor en el panel “Diplomacia deportiva e impacto económico”, realizado en la bienal 2026 del Whitney Museum of American Art de Nueva York como parte del evento “¡Peloteros! Latinos & The Legacy of American Baseball’, organizado por la embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos y el Aspen Institute. Durante su intervención, Puig abordó la contribución del Banco BHD al béisbol dominicano a través de iniciativas orientadas a la educación financiera de jóvenes talentos del béisbol y otros actores del ecosistema deportivo, además de ser el banco oficial de las Grandes Ligas.
“Nuestro deporte nacional tiene un impacto cultural y económico, siendo una plataforma de inclusión financiera, conexión entre comunidades y desarrollo sostenible. Por eso tenemos un firme compromiso con el béisbol dominicano que más que un deporte, es un pilar de nuestra identidad, un motor de desarrollo social y una vía de oportunidades para nuestros jóvenes.