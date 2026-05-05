“El Quisqueya al Congreso” hay que modificar ley para que Bandex lidere proyecto

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El doctor Jorge Subero Isa, actual Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y presidente de la Comisión Consultiva que evalúa la factibilidad para la construcción de un megaproyecto para construir un nuevo Estadio Quisqueya, que también llevará torres de apartamentos, plazas comerciales y hoteles, en el ensanche La Fe.

Al responder preguntas de este reportero, el doctor Subero Isa, reveló que para construir el nuevo estadio, primero se deberá agotar el tramite enviar una modificación al Congreso Nacional de la Ley Monetariay Financiera (183-02) para que les de facultad al Bandex para involucrarse en el proyecto ya mencionado.

Dijo que la Ley Monetaria y Financiera del país establece restricciones sobre las actividades que pueden realizar los bancos, limitándolos principalmente a la intermediación financiera y servicios conexos

“Esta comisión ve con buenos ojos que el BANDEX esté al frente de este proyecto, lo ejecute y como tiene limitaciones regidas por la Ley Monetaria y Financiera, por eso se deberá enviarse al Congreso para su modificación y que pueda estar al frente del proyecto ”, añadió.

Expuso que otra salida sería que la Junta Monetaria tome acciones para hacer los ajustes de lugar, pero lo ve un poco remoto.

Temas obligados a cumplir

Sentenció que el nuevo estadio se levantará en los terrenos en el ensanche la Fe, pero no donde funciona ahora, porque no se puede interrumpir los torneos invernales. Dijo que no podrá faltar que el nuevo estadio que reuna las condiciones de la MLB; que no se interrumpa la pelota invernal; que no se toque el Coliseo Teo Cruz, el cual se remolderá. Expuso que el Bandex liderará el proyecto y luego se determinará el diseño y quienes construirán las obras.

Subero Isa aseguró que la comisión no busca protagonismo y que busca, además, que se cumpla la seguridad jurídica.

Comentó que las plazas comerciales, los hoteles y los apartamentos comenzarían a construirse y luego el estadio. Y abundó: “Las tierras del Bandex y donde está el Quisqueya será el aporte que hará el Gobierno, que no pondrá un solo centavo, es bueno que quede claro”, añadió. Acotó que hay otros aspectos como son pasar los terrenos de las calles que circulan al parque de pelota, que no salen reflejadas en la mesura catastral, hay que adecuar para que pasen al sector privado. Narró que la comisión lleva ya casi 10 meses de trabajando y queda poco para darles las recomendaciones al presidente Luis Abinader. Se mostró partidario que el Estado tenga más control del nuevo estadio. “Hemos escucho a grupos inversionistas privados y faltan otros”, insistió.