RD$6 mil millones inversión del Gobierno en obras Juegos Centroamericanos y del Caribe

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Bajo la consigna de no escatimar esfuerzos ni recursos, el Gobierno dominicano tiene en marcha un ambicioso plan de infraestructura para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con una inversión global superior a los 6 mil millones de pesos, el país está viviendo una transformación de sus principales pulmones deportivos en escenarios de clase mundial, cumpliendo con los estándares de las federaciones internacionales.

Con ello no solo se busca el éxito de la justa regional, sino dejar un legado de instalaciones capaces de albergar eventos de nivel global, incluyendo potenciales partidos de la NBA y mundiales de atletismo.

El Mived, motor de la reconstrucción

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) ha asumido la responsabilidad financiera de la mayor parte de las infraestructuras.

Según documentos oficiales de la institución, su inversión específica supera los RD$4,102 millones, distribuidos estratégicamente entre los dos epicentros del evento.

Centro Olímpico JPD

Es el corazón de los juegos y donde se concentra el mayor flujo de capital. En la remodelación del Estadio Olímpico Félix Sánchez, el Mived invierte RD$1,577.6 millones en su estructura física, mientras que el Centro Acuático, ya inaugurado, requirió un presupuesto de RD$785.4 millones.

Por su parte, el Pabellón de Taekwondo se destaca como la única obra construida desde cero con un costo de RD$161.4 millones. El remozamiento del Palacio y el Pabellón de práctica de voleibol supera los RD$234 millones, mientras que disciplinas como esgrima, softbol y béisbol suman más de RD$147 millones en conjunto.

Se destinan, además, RD$266.2 millones para el embellecimiento de áreas externas, calles y jardinería, así como RD$68 millones para el Pabellón de Judo.

Parque del Este

El complejo heredado de los Panamericanos 2003 recibe una actualización profunda que suma RD$930.3 millones.

Las mayores partidas se destinan al Pabellón de Gimnasia, con RD$297.3 millones, seguido por Balonmano con RD$148.9 millones y el Pabellón de Tenis de Mesa con RD$135 millones.

Pista del Centro Acuático, ya inaugurada.

Las intervenciones en pesas, tiro con arco y patinaje, sumadas a los RD$182.5 millones para en el entorno urbano y paisajismo, completan la renovación de este recinto.

La apertura de los juegos será el 24 de julio próximo y para entonces se espera que las obras estén concluidas.