RD define roster para juego Citi Field

Ya es oficial. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO) dio a conocer el roster del combinado dominicano competirá en el esperado evento “Showdown: RD vs PR”, que se efectuará este sábado 15 de noviembre en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

Los dominicanos llevarán una coctel de figuras con experiencia en Grandes Ligas, jóvenes promesas y veteranos de ligas internacionales, conformando una escuadra de gran profundidad y poder competitivo que estará dirigida por Carlos Gómez.

El cuerpo técnico estará confeccionado por un grupo de profesionales con amplia trayectoria en el béisbol nacional e internacional, entre ellos, Héctor Borg quien fungirá como bench coach, Alexis Candelario como coach de pitcheo, Ray Willy Gómez como coach de bateo, asistido por Willy Otáñez.

En las bases estarán Anderson Hernández (tercera) y Teuris Olivares (primera). Completan el staff Pedro López (coach de infield) y Wilton Chávez (coach de bullpen), junto al ex lanzador de Grandes Ligas Bartolo Colón como coach invitado.

Dedicado a Robinson Canó

La FENAPEPRO dedicará el encuentro a la superestrella dominicana Robinson Canó, quien disputará su último partido profesional en suelo estadounidense.

Como homenaje, los jugadores del equipo All-Star de República Dominicana llevarán su emblemático número 24.

El partido está programado para iniciar a la 1:00 p.m., precedido por un pre-game party desde las 10:30 a.m., con música en vivo, gastronomía típica y actividades familiares.

La primera bola será lanzada por el reconocido empresario y magnate de medios digitales Santiago Matías (Alofoke), mientras que los himnos nacionales estarán a cargo de Héctor Acosta “El Torito” (RD) y Gilberto Santa Rosa (PR).

El Showdown: RD vs PR marcará un hito histórico al convertirse en el primer enfrentamiento oficial tipo All-Star Game entre las selecciones profesionales de República Dominicana y Puerto Rico en territorio continental de Estados Unidos. Los boletos del juego ya pueden adquirirse en línea en https://www.mlb.com/es/

mets/tickets/specials/rd-pr.

Durante la jornada se realizará una ceremonia especial de dedicatoria al ex jugador puertorriqueño Carlos Delgado, quien será reconocido por la APPPR y fungirá como dirigente honorario del equipo All-Star de Puerto Rico. Usarán en su honor el número 21 en su franela.