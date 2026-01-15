RD inicia el 2026 como sexta potencia del softbol Panam

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El softbol masculino abrió el año 2026 ubicado en el sexto puesto del ranking de la Confederación Panamericana de Softbol (WBSC-Softbol América), una posición que, según la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), refleja el trabajo estructurado que se viene realizando en los últimos años.

Para el presidente de la Fedosa, ingeniero Garibaldy Bautista, esta ubicación es resultado de “una gerencia de selecciones nacionales colegiada, junto a la labor en el terreno de la Dirección Técnica y su equipo de trabajo”.

Bautista felicitó al seleccionado nacional y expresó su orgullo por el hecho de que la República Dominicana continúe siendo referente en el área centroamericana.

El titular federativo destacó además el trabajo de Fabio de León Sánchez, gerente general de selecciones nacionales, así como el del director técnico Pedro Luis Franco, junto a dirigentes y coaches que forman parte del cuerpo técnico. En la clasificación panamericana, por delante de República Dominicana aparecen Venezuela, Argentina, Canadá, Estados Unidos y México, países que —según Bautista— cuentan con mayor densidad poblacional y políticas deportivas.