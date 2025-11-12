Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Con miras

RD contra San Vicente y Martinica en evento fútbol

Los partidos correspondientes a la Concacaf Friendly Series 2025-2026 se llevarán a cabo en los terrenos del Cibao FC, los días 12 y 18 de noviembre.

La selección RD entrenó ayer para el juego de hoy

La selección RD entrenó ayer para el juego de hoy

Publicado por
Gustavo Rodríguez

Creado:

Actualizado:

La Selección Dominicana con un gran entrenamiento para preparar sus partidos correspondientes a la Concacaf Friendly Series 2025-2026, en los que enfrentará a San Vicente y las Granadinas, esta noche y a Martinica el martes 18 de noviembre. Los juegos se llevarán a cabo en el estadio del Cibao FC, en los terrenos de la PUCMM, a partir de las 8:00, de la noche, donde se espera una gran asistencia.

El elenco patrio vuelve a reunirse en territorio nacional luego de dos giras largas por Jordania y Malasia durante las ventanas FIFA de agosto y septiembre. El último partido disputado en Santiago fue en marzo de este año ante Puerto Rico.

Los dirigidos por Marcelo Neveleff aprovecharán esta ventana para continuar acumulando horas de trabajo y partidos de preparación de cara a la venidera Liga de Naciones de Concacaf en la que buscará el boleto a la Copa Oro 2027. Edwarlyn Reyes (Cibao FC - RD) entró a la convocatoria en sustitución de Edarlyn Reyes (Arsenal Tula - Rusia) debido a una fatiga muscular que presenta el experimentado atacante.

Estarán ausentes por lesión Junior Firpo, el capitán Jean Carlos López y el defensor Israel Boatwright, quien estaba considerado para regresar.

Será la primera vez que el talentoso atacante Oscar Ureña juegue en suelo dominicano y entre las novedades está el llamado de varios jugadores locales para complementar los entrenamientos de la selección. “El principal objetivo es seguir compitiendo, juntar a los muchachos, seguir evaluando a otros que vienen nuevos y cerrar el año lo mejor posible ya que hemos tenido un gran año en 2025”, expresó Neveleff.

“Debemos seguir jugando con velocidad cuando tenemos la pelota, la organización defensiva.

Sobre el autor

Gustavo Rodríguez

tracking