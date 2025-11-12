RD contra San Vicente y Martinica en evento fútbol

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Selección Dominicana con un gran entrenamiento para preparar sus partidos correspondientes a la Concacaf Friendly Series 2025-2026, en los que enfrentará a San Vicente y las Granadinas, esta noche y a Martinica el martes 18 de noviembre. Los juegos se llevarán a cabo en el estadio del Cibao FC, en los terrenos de la PUCMM, a partir de las 8:00, de la noche, donde se espera una gran asistencia.

El elenco patrio vuelve a reunirse en territorio nacional luego de dos giras largas por Jordania y Malasia durante las ventanas FIFA de agosto y septiembre. El último partido disputado en Santiago fue en marzo de este año ante Puerto Rico.

Los dirigidos por Marcelo Neveleff aprovecharán esta ventana para continuar acumulando horas de trabajo y partidos de preparación de cara a la venidera Liga de Naciones de Concacaf en la que buscará el boleto a la Copa Oro 2027. Edwarlyn Reyes (Cibao FC - RD) entró a la convocatoria en sustitución de Edarlyn Reyes (Arsenal Tula - Rusia) debido a una fatiga muscular que presenta el experimentado atacante.

Estarán ausentes por lesión Junior Firpo, el capitán Jean Carlos López y el defensor Israel Boatwright, quien estaba considerado para regresar.

Será la primera vez que el talentoso atacante Oscar Ureña juegue en suelo dominicano y entre las novedades está el llamado de varios jugadores locales para complementar los entrenamientos de la selección. “El principal objetivo es seguir compitiendo, juntar a los muchachos, seguir evaluando a otros que vienen nuevos y cerrar el año lo mejor posible ya que hemos tenido un gran año en 2025”, expresó Neveleff.

“Debemos seguir jugando con velocidad cuando tenemos la pelota, la organización defensiva.