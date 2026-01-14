Receptor Agustín Ramírez conquista premio “Novato del Año 2025 “ en las Grandes Ligas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agustín Ramírez, receptor de los Marlins de Miami, fue galardonado como “Novato Dominicano del Año 2025 del béisbol de Grandes Ligas”, ayer marte en un acto que fue celebrado en el Restaurante Fratello, en el Ensanche Naco de Santo Domingo.

Ramírez ganó el preciado trofeo, “Novato Dominicano del Año 2025 en Grandes Ligas”, diseñado por Logomarca, al recibir 19 votos de primer lugar, 2 de segundo lugar, para totalizar 206 puntos.

La premiación se celebra por vigésima sexta edición. Cuenta con el patrocinio de Banco BHD, Cerveza Presidente, Ecopetroleo y Pinturas Tropical.

La votación es realizada por un panel de periodistas dominicanos expertos en beisbol de la MLB.

Heriberto Hernández, outfielder de los Marlins de Miami, terminó en el segundo puesto con 1 voto de primer lugar, 10 sufragios de segundo.

Jasson Domínguez, patrullero de los Atléticos de Oakland, concluyó en la tercera posición, con 156 puntos en total.

Entre los ganadores del premio de Novato Dominicano del Año, quienes han recibido su trofeo en los pasados 25 años, figuran Rafael Furcal, Albert Pujols, Daniel Cabrera, Ángel Berroa, Willy Taveras, Robinson Canó, Hanley Ramírez, TJ Peña, Edison Volquez, Neftalí Feliz, Iván Nova, Wilin Rosario, Juan Lagares, Gary Sánchez, Manuel Margot, Fernando Tatis Jr., Wander Franco, Julio Rodríguez, Yainer Diaz, Luis Gil y otros.

Warming Bernabel, antesalista de Rockies de Colorado, terminó en el cuarto lugar al recibir un voto. Ramírez conectó 121 indiscutibles para promedio de .231, con 21 jonrones, y 33 dobles y 67 carreras vueltas empujadas.