Acto
Recordarán a los caídos el 11 de enero 1948
La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), realizará, el próximo domingo desde las 9:00 am en el Cementerio de la 30 de Marzo, el acto de recordación a los caídos en la tragedia del 11 de enero del 1948 en Río Verde, Yamasá. La información fue ofrecida por el presidente de la ACDS, Américo Cabrera, quien adelantó que, para la actividad, han sido invitadas entidades gubernamentales, deportivas, sociales y empresariales.Los peloteros y acompañantes.
Los fallecidos, fueron: Aquiles Martínez, Ventura -Loro- Escalante, Juan Ramón -Bombo- Ramos, Juan Bautista -Chino- Álvarez, Pedro Báez (Grillo A), Francisco (Bebesito) del Villar, Antonio Martínez (Toñito), Alberto Estrella (Mimo), Manuel Tatis (Sancho), Rafael Raposo (Papiro), Víctor Saint-Claire (Papito Lucas), Antonio Débora, José Jiménez (Boquita) y Fernando Valerio (Nano).
Leonte Hernández (Yeyo), José Dolores Aybar (Pepillo), Maximiliano Rivera (Puchulán), Miguel Rodríguez (Tatis), doctor Belarminio López, Luís Luque (Periodista), doctor Luciano Hernández, doctor Arnaldo Cabral, Manuel Tejada, Virgilio de Peña, Miguel Albaine, Enrique Diloné, Enrique Henriquez, Francisco Collado, Elpidio Victoria, Carlos Manuel Rodríguez, Ramón María Hernández y José Ramírez.