Reeligen a Gary Bautista en la Federación de Softbol

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), dejó conformado el nuevo Comité Ejecutivo tras la celebración de su asamblea eleccionaria, en la que la plancha Rubén Pimentel, No. 1 fue electa por unanimidad, con 28 votos a favor, representando a igual número de asociaciones de 32 afiliadas.

El proceso eleccionario se desarrolló con quórum de mayoría (28 de 32 asociaciones) y de manera transparente, cumpliendo con los estatutos federativos y las normativas del movimiento deportivo nacional, afirmó Rubén Tejada, quién supervisó el escrutinio en representación del Comité Olímpico Dominicano en su condición de enlace con la federación como tercer vicepresidente de ese organismo.

El proceso electoral fue celebrado en el Centro Regional de Desarrollo del Voleibol Norceca/FIVB, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El nuevo equipo directivo dirigirá la Federación hasta la primera quincena de diciembre del año 2029.

El Comité Ejecutivo quedó integrado por Garibaldy Bautista, como presidente; primer vicepresidente, Nelson Well Adames; segundo vicepresidente, Euclides Javier Santana; tercer vicepresidente, Harold de Jesús Guzmán Checo y como secretario general, José Altagracia Arias Alcántara.

También son del ejecutivo, como cosecretario, Nelson Espinosa Féliz; Santos Kennedy Vargas, tesorero; Roberto Antonio Piñeyro Pérez, co-tesorero. Completan el organismo los vocales regionales, Alison Gregorio Díaz Sánchez (Zona Metropolitana); Julio Alfredo Santana Catedral (Zona Este); Ángel Raymundo Pujols Roa (Zona Sur Corto); Yoneidis Cuevas Rivas (Zona Sur Largo); Anulfo Mejía Vásquez (Zona Cibao Central); Juan Carlos Díaz Rojas (Zona Nordeste) y Rafael Augusto Quiñonez Franco (Zona Noroeste).

La asamblea fue dirigida por Radhamés Taveras.