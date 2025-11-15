Región Este arranca con potencia y domina en boxeo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Sabana Grande de Boyá.

La Región Este salió con los guantes encendidos y dominó la primera jornada del XL Campeonato Nacional de Boxeo Élite, al sumar cuatro triunfos en una noche marcada por intensidad, polémica y exhibiciones de fuerza en el polideportivo Dr. Fidel Mejía.

El duelo más cerrado lo protagonizó el romanense Randy Lexi Gioven (60 kg), quien venció 3-2 a Ezequiel Martínez, del Norte, en una decisión que generó disgusto inmediato del santiaguero. El Este también sumó victorias con Eri Deyvid Jiménez (55 kg), Daniel Guzmán (90 kg) y Welin Adames (50 kg), sellando una presentación dominante.

La provincia Santo Domingo inició su camino en busca de un quinto título consecutivo, quedando empatada con el Sur y Monte Plata con dos triunfos por bando. Noel Pacheco (80 kg) y Pedro Michael Mambrú Castillo (65 kg) dieron los puntos para los capitaleños, mientras que por el Sur brillaron Fredelin de los Santos (55 kg) y Misael Santana (75 kg).

Monte Plata defendió su casa con Miguel Ángel Encarnación (65 kg) vía RSC y Ronald Miguel Mendoza (75 kg) por ABD.

El Distrito Nacional y el Norte obtuvieron una victoria cada uno, gracias a las contundentes presentaciones de Donny García (60 kg, DN, RSC en el primer round) e Ismael Alexander Santos (90 kg, Norte, 5-0). El campeonato reúne a las selecciones del Norte, Sur, Este, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y los anfitriones de Monte Plata, que durante tres días disputan la supremacía del boxeo élite dominicano en 10 categorías.

La ceremonia inaugural incluyó desfile con madrinas, compromisos de apoyo de las autoridades locales y el reconocimiento del viceministro Franklin de la Mota por los 40 años ininterrumpidos del torneo.

Las leyendas Luisito Pie, Joan Guzmán, Félix Díaz y Juan José Ubaldo Cabrera dieron el campanazo de honor, mientras que los juramentos estuvieron a cargo de Miguel Encarnación de los atletas y Juan Reyna a los jueces.

Las semifinales se celebran este viernes y la gran final el sábado a las 6:00 p. m., con transmisión de CDN Sports y Colimdo TV. La justa se inicio el pasado jueves con un vistozo acto inaugural inició con el desfile de las delegaciones, encabezadas por sus respectivas madrinas, escenario en el que el alcalde de Sabana Grande de Boyá, Marcos Tavarez, se comprometió a continuar trabajando para que este tipo de eventos se sigan realizando en el municipio.

Asimismo, el viceministro de Deportes y presidente del Comité Organizador, destacó la labor realizada por los miembros del Comité Organizador y agradeció el apoyo recibido para el montaje del torneo.

Felicitó también a la Federación por los 40 años del torneo.

De su lado, Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), expresó que se sentía halagado por la invitación al evento y destacó la importancia de mantenerlo por 40 años, en un deporte que aporta tanto al reconocimiento internacional del país.

El presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Rubén García, afirmó que este torneo es el evento más importante de la Fedoboxa y manifestó su satisfacción por la excelente organización.

Miguel Encarnación, de la selección nacional tomó el juramento de los atletas. Mientras que, Juan Reyna tomó el juramento de los jueces. En tanto que, Luisito Pie, Joan Guzmán, Felix Díaz y Juan José Ubaldo Cabrera dieron unidos el campanazo de honor. De este evento saldrán, además, los campeones nacionales en 10 categorías.