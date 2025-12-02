¡Las Reinas! Consiguen oro en Panam; varones Sub-23 logra oro

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Selección Nacional de Voleibol Femenina “Las Reinas del Caribe”, en un año de poca acción, obtuvo la medalla de oro de la XXII Copa Panamericana en agosto pasado, tras vencer tres parciales por cero (25-21, 29-27 y 25-22) a Colombia, logrando así clasificar para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, a la Copa Panam 2026, el Continental Norceca 2026 y los Panam de Lima 2027.

Con esta, es la sexta corona de campeonas que alcanzan las quisqueyanas en la celebración de la Copa Panamericana.

Fue la medalla número veinte en general para las dominicanas, quienes también han recogido diez medallas de plata y tres de bronce. Colombia logró su segunda plata para unirla a dos de bronce.

El ataque de las nuevas campeonas fue guiado por Gaila González que anotó 20 puntos, incluyendo el del cierre en el tercer parcial. Seguida de Brayelin Martínez con 16 puntos, Jineirys Martínez aportó 14 puntos.

Por Colombia, Laura Pascua yAna Karina Olaya fueron las mejores con 18 puntos, seguida de Rentería con 12 tantos. Las Reinas del Caribe contaron con el respaldo del Ministerio de Deportes y Recreación y Farmacias GBC.

Bronce en Asunción

En agosto pasado, la República Dominicana se quedó con la medalla de bronce en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al derrotar a Argentina 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19) en el partido por el tercer lugar del voleibol femenino, que fue disputado en la Arena del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Bronce en Final Six

En Guadalajara, México, las Reinas del Caribe comenzaron el Norceca Final Six 2025 donde buscaban defender su corona con una nueva generación de reinas y estuvieron a un paso de poder hacerlo. No se pudo, pero vencieron a Puerto Rico para quedarse con la medalla de bronce.

Las quisqueyanas y las boricuas batallaron hasta el final haciendo del partido un verdadero clásico de cinco sets 3-2 (25-22, 20-25, 19-25, 25-23 y 15-13).

Oro en masculino Sub-23

En un emocionante partido de cinco sets, República Dominicana se coronó campeona de la categoría masculina Copa Panamericana Sub-23 tras derrotar a Estados Unidos 3-2 (25-23, 21-25, 23-25, 25-19, 16-14) que se jugó en el Domo Polideportivo de Guatemala. Fue un partido lleno de energía, con ambos equipos mostrando su fuerza ofensiva.

La defensa dominicana fue liderada por Eliander Jiménez.

Fue un triunfo resonante de los dominicanos ante Estados Unidos.