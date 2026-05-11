René Cárdenas, pionero de transmisiones en español de partidos de la MLB, fallece a los 96 años

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René Cárdenas, el primer locutor en español de los Dodgers de Los Ángeles, los Astros de Houston y los Rangers de Texas durante una carrera de 60 años, falleció a los 96 años.

Los Astros anunciaron el lunes que Cárdenas murió el domingo en su casa de Houston.

Cárdenas se unió a los Dodgers cuando se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles en 1958. Formó parte de la primera transmisión en español de la Serie Mundial en 1959 y del Juego de Estrellas dos años después.

“Lamentamos el fallecimiento de René Cárdenas, quien en 1958, con los Dodgers, se convirtió en el primer locutor en español a tiempo completo en la historia de la MLB y dedicó 21 años al micrófono para Los Ángeles”, expresaron los Dodgers el domingo en una publicación en redes sociales.

Los Houston Colt .45s, equipo de expansión, contrataron a Cárdenas en 1961 para su temporada inaugural de 1962. Pasó 14 temporadas con la franquicia, que pasó a llamarse Astros en 1965, cuando se mudaron al Astrodome.

“Con el fallecimiento de René Cárdenas ayer, perdimos a una verdadera leyenda y pionero de la radiodifusión”, escribieron los Astros el lunes en un comunicado en redes sociales. “Como el primer locutor en español de la franquicia, René tuvo un impacto tremendo en el éxito de los Colt .45s/Astros en la numerosa comunidad hispana de Houston y más allá. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de René”.

Cárdenas regresó a su Nicaragua natal en 1975 antes de volver a las Grandes Ligas en 1981, cuando se convirtió en el primer locutor en español de los Rangers, según John Blake, ejecutivo retirado de relaciones públicas de los Rangers.

Una segunda etapa con los Dodgers duró casi dos décadas, a partir de 1982. También regresó a los Astros, convirtiéndose en el primero en narrar partidos en español por televisión para Houston en 2008.

Tras su retiro, Cárdenas escribió para el sitio web en español de los Astros y para La Prensa, un periódico nicaragüense.

Cárdenas también narró eventos de gran relevancia en otros deportes, incluyendo el combate de boxeo de peso pesado entre Muhammad Ali y Jimmy Ellis en el Astrodome en 1971.

Fue incorporado al Salón de la Fama del Béisbol de Nicaragua en 2000. En 2002, fue incluido en el Salón de la Fama del Museo Hispano del Béisbol, en la sección de Locutores. En 2013, fue incluido en el Muro de Honor de los Medios de Comunicación del Béisbol de los Astros.