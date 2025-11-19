República Dominicana con 350 atletas a Juegos Bolivarianos en Perú

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La República Dominicana participará con una delegación de 350 atletas, los cuales competirán en 33 deportes, en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima, cita multideportiva que se desarrollará del 22 de este mes al 7 de diciembre.

Así lo dio a conocer el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), durante su intervención en el cierre de la tradicional eucaristía que se llevó a cabo en la mañana de ayer en el salón Juan Ulises García Saleta del organismo olímpico.

“Rogamos por la salud de nuestros atletas y esperamos que tengan la mejor de las actuaciones, con una digna representación de nuestra bandera”, señaló Bautista.

El acto religioso contó con la presencia de Gustavo Lembcke Hoyle, embajador de Perú en la República Dominicana; Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, así como Dulce María Piña, del ejecutivo del COD; atletas de las federaciones de softbol femenino, bádminton, voleibol playa, presidentes de federaciones e invitados.

La participación del país en los Juegos Bolivarianos será como una medición proyectada de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La misa de bendición a la delegación fue oficiada por el padre Candelario Mejía, de la Pastoral Deportiva.

La avanzada de la de Misión, conformada, ya se encuentra en Lima, Perú, desde hace una semana, donde trabaja en los aspectos organizativos de la delegación.

La integran Rubén Tejeda, jefe misión; Gary Hernández, subjefe; Miguel Rivera, operativo; Juan Febles Dalmasí, director técnico; Marcel Vidal, de inscripciones; Adrienne Portes, alojamiento, y Julio Florentino.