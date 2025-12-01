República Dominicana va hoy por otra victoria ante México

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El equipo dominicano de baloncesto masculino de mayores irá este lunes tras su segunda victoria seguida ante su homólogo de México, en la continuación de la Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027.

El partido está previsto para las 8:10 de la noche, en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y ante el público dominicano.

De salir victorioso el combinado quisqueyano pondría su récord en 2-0 en esta Primera Ventana Clasificatoria al Mundial Catar 2027, luego que el viernes vencieron a los aztecas 92-85, en el Gimnasio Marcelino González, de la ciudad de Zacatecas, en México.

En ese encuentro, Andrés Feliz (21) y Jean Montero (20) combinaron 41 puntos para ser los líderes ofensivos del equipo nacional, junto a Joel Soriano 16 y Chris Duarte 13.

Estos cuatro jugadores del equipo nacional de baloncesto de mayores forman un cuarteto que acciona en la Liga Profesional ACB de España, Feliz con el Real Madrid; Montero y Joel Soriano pertenecen al Valencia Basket; y Duarte está con el Unicaja Málaga.

Por México, Pako Cruz tuvo 29 puntos, Yahir Bonilla 16 y 10 rebotes y Joseph Ávila 14.

República Dominicana tiene en su historial cuatro mundiales, que inició en Filipinas 1978.