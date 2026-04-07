República Dominicana logra plata y bronce en lucha en Panam sub 17

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PANAMÁ.

Yolanyi Rosado Valerio y Enmanuel Rosa Soriano, subieron al podio del Campeonato Panamericano Sub17 de Lucha Olímpica, mientras Yeiron Díaz Ramírez, quedó quinto lugar de este torneo, organizado en ciudad de Panamá.

El evento celebrado en el Centro de Alto Rendimiento Juan Díaz, con 20 países compitieron con sus mejores talentos.

Rosado Valerio obtuvo la medalla de plata en el estilo libre femenino, categoría 65 kilogramos, al caer en una batalla cerrada ante la representante de Estados Unidos, Eve Elisabeth Skrocki, con marcador 9-8. Sylvia Espinosa Muñiz de México y Maria Luciano Miranda de Brasil, completaron el podio con sendas preseas de bronce, al vencer a Annie Niemann de Canadá (14-4) y Allison Ojeda Quito de Ecuador (2-0). Rosa Soriano, conquistó la presea de bronce en el estilo Greco Romano, categoría 80 kilos, al vencer a Dilan Flores González de México por 5-1. Ryder Schulte de Estados Unidos se alzó con la presea dorada de esta categoría tras superar 6-1 a Lhyman García Estupinan de Ecuador. Díaz Ramírez, disputó el estilo Greco Romano, categoría 55 kilos, cayendo por 8-0 ante el mexicano Uriel Plaza Sánchez.