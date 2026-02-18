República Dominicana va por el pase a Lima 2027 en Panamericano de Softbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ingeniero Garibaldy Bautista, presidente de la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), presentó al equipo que representará a la República Dominicana en el XIII Campeonato Panamericano Masculino de mayores, 2026, que se celebrará en Montería, Colombia del 19 de febrero al 1 de marzo.

Bautista y Fabio de León Sánchez, gerente general de selecciones nacionales, mostraron su entusiasmo por el potencial del conjunto, destacando que se trata de un equipo competitivo y bien preparado para enfrentar los retos que se presentan en este torneo, que otorga plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Además, consideraron que será “el mejor fogueo que tendrá el conjunto, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026”, que será en los meses de julio-agosto.

El equipo estará integrado por los lanzadores Yan Carlos González Díaz (El Pinto), Jonni Javier Suriel Fernández, Luiyi Rosario Mena y Michael De Jesús Batistas Santos, que harán batería con Fernando Gómez, Darlyn De Jesús Báez y Juan Miguel Arias, quien también figura como inicialista.

Entre los defensores del cuadro interior están Elías Alberto Valerio, Jendry Torres Bueno, Luis Alfredo Hiciano Arias, Albert Antonio Díaz y Gregori Morillo Bello, mientras que en los jardines estarán Yoel Federico De Mota, José Alejandro Reyes Rosario, Pablo Modesto Figuereo Ortiz y Edison Ortega Marquez.

El grupo de coches del conjunto está encabezado por Germán Taveras como mánager; asistido por José Agustín Ramos y Augusto Valera.

"Estamos listos para enfrentar este campeonato con la confianza de que nuestros jugadores tienen el talento, la disciplina y la pasión necesarios para salir airosos. Sabemos que el nivel de competencia será alto, pero nuestro equipo tiene lo que se necesita para clasificar y luchar por una posición en el podio", expresaron Bautista y De León.

El equipo dominicano, que integra el Grupo C junto a México, Guatemala y Estados Unidos, se alista para su primer partido el 21 de febrero, enfrentando a Guatemala en el Estadio 18 de junio a las 9:00 AM.

En el Grupo A juegan Argentina; Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico, mientras que en el Grupo B van Venezuela, Colombia, Canadá y Perú.

Según los dirigentes federados ese primer encuentro será crucial para arrancar con el pie derecho en un torneo donde cada victoria es vital para avanzar a la Súper Ronda y pelear por el pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

"El objetivo principal de este torneo es clasificar a Lima 2027. Para eso, cada uno de nuestros juegos en la fase de grupos será determinante. Además, tenemos un equipo con jugadores de gran experiencia y jóvenes talentosos que están ansiosos por demostrar su capacidad en la arena internacional", comentaron Bautista y De León, quienes también destacaron la importancia de la preparación y el compromiso de los jugadores con el proyecto de Fedosa.

En cuanto a las posibilidades del equipo, enfatizaron sobre la fortaleza del grupo al señalar que “la República Dominicana ha sido siempre una potencia en el softbol. Este equipo tiene una mezcla de juventud y experiencia, lo que nos da una gran ventaja. Sabemos que nos enfrentaremos a rivales difíciles, pero estamos preparados para competir al más alto nivel”.

Los partidos de Dominicana

• 21 de febrero: República Dominicana vs. Guatemala (9:00 AM)

• 22 de febrero: República Dominicana vs. México (11:30 AM)

• 23 de febrero: República Dominicana vs. Estados Unidos (5:00 PM).