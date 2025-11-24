República Dominicana será sede del Campeonato Mundial de Raquetbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana será sede del trigésimo sexto Campeonato Mundial de Raquetbol, que se celebrará del cinco al 13 de diciembre en la cancha de ese deporte en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El campeonato se realizará en las divisiones de 10-12-14 y 16 años, quienes competirán en la Copa Spirit, mientras que en la Copa Mundia tomarán parte atletas de 16-18 y 21 años.

En total se espera la participación de más de 350 atletas. El país, que fue sede de un evento similar el pasado 2015 en el mismo escenario, estará representado por 14 jugadores.

"Desde el primer día se le dio el sí al campeonato”, dijo el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota, quien encabezó al encuentro con la prensa celebrado en el Salón James Rodríguez

La inauguración será el día cinco y los partidos comenzarán a partir del din siguiente, informó el presidente de la Federación Dominicana de Raquetbol, Rafael Fernández, y adelantó que habrá partidos desde la mañana hasta la noche.

La pista de competencia cuenta con ocho canchas.

Entre los países participantes, informó Fernández, se encuentran Corea del Sur, China Tape, quienes vienen por primera vez al país; Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador, Argentina, Colombia, Bolivia, Costa Rica, entre otros

"Queremos que el país siga brillando en eventos como este, con la presencia de esos 18 países es una forma de hacer turismo deportivo", agregó De la Mota, Además de que los visitantes pueden decir que tenemos "un raquetbol y canchas de primera”.

El secretario general de la Federación, Ramón Acosta Graveley, recordó que el país no organizaba un evento de este nivel desde 2015. "Tenemos mucha fe de que nuestros atletas puedan desenvolverse en este campeonato", dijo Acosta.

El director técnico de la Federación, Ricardo Mootuig, resaltó la importancia de ser anfitrión de este certamen. "Nos ayuda muchísimo", dijo. "Hace años tuvimos este evento y esos atletas, hoy en día, son los medallistas centroamericanos y panamericanos de República Dominicana", señaló.

"Esperamos que los de ahora sean también los próximos protagonistas de los eventos internacionales”, resaltó Fernández