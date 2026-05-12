Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Juegos Centroamericanos

¡Retiro Dorado! María Dimitro va tras 6to oro al hilo

La futura inmortal del Deporte proclamó que está en un 80 por de su preparación física y mental. Ha tenido participaciones fuera del país y entrena junto a compañeros

María Dimitrova en una de las tantas competencias que representó a la República Dominicana en Kata en los últimos 20 años

María Dimitrova en una de las tantas competencias que representó a la República Dominicana en Kata en los últimos 20 años

Publicado por
JOSÉ CÁCERES

Creado:

Actualizado:

El deporte de la República Dominicana vivirá en los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe uno de los momentos más épicos cuando la cinco veces campeona en la modalidad de Kata, en el deporte de Karate, María Dimitrova, se retire del deporte activo y lo espera hacer con su sexto oro colgado en su pecho.

“Estoy trabajando muy fuerte para cerrar este ciclo de mi vida deportiva, estos serán mis últimos Juegos”, dijo emocionada la atleta que le ha dado gloria al país en eventos internacionales.

La cadena de medallas de oro la inició María Dimitrova en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena de Indias en 2006, luego la retuvo en Mayaguez 2010, continuó su dominio en Veracruz 2014. En Barranquilla 2018, María se alzó con su cuatro oro seguido y el quinto llegó en la última versión de los Juegos en San Salvador en 2023. La sexta la buscará, por primera vez en su carrera, delante del público dominicano. Dijo que competirá en individual y en equipo en Karate.

Sobre el autor

JOSÉ CÁCERES

tracking