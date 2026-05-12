¡Retiro Dorado! María Dimitro va tras 6to oro al hilo

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El deporte de la República Dominicana vivirá en los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe uno de los momentos más épicos cuando la cinco veces campeona en la modalidad de Kata, en el deporte de Karate, María Dimitrova, se retire del deporte activo y lo espera hacer con su sexto oro colgado en su pecho.

“Estoy trabajando muy fuerte para cerrar este ciclo de mi vida deportiva, estos serán mis últimos Juegos”, dijo emocionada la atleta que le ha dado gloria al país en eventos internacionales.

La cadena de medallas de oro la inició María Dimitrova en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena de Indias en 2006, luego la retuvo en Mayaguez 2010, continuó su dominio en Veracruz 2014. En Barranquilla 2018, María se alzó con su cuatro oro seguido y el quinto llegó en la última versión de los Juegos en San Salvador en 2023. La sexta la buscará, por primera vez en su carrera, delante del público dominicano. Dijo que competirá en individual y en equipo en Karate.