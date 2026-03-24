Robert Florentino, gana medalla de bronce en Grand Slam de judo

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Robert Florentino hizo historia al conquistar medalla de bronce en el Grand Slam de Judo de Tbilisi, George, mientras que Adrian Lapaix y Carla Tolentino ganaron sendas preseas doradas en la Copa Panamericana Cadete en Panamá. La participación de los judocas en ambos torneos, que forma parte del programa de preparación hacia los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, fue posible gracias al apoyo de Grupo Creando Sueños Olímpicos y del Ministerio de Deportes.

En el Grand Slam de Tbilisi, Georgia, Florentino obtuvo la presea de bronce al vencer en el repechaje a Nika Kharazishvili, de Georgia, a quien propinó ippon a los 3:46 en combate de la categoría -100 kilos.

Con el metal de tercer lugar, Robert hizo historia al convertirse en el primer judoca de la rama masculina que obtiene una medalla en un Grand Slam. En la rama femenina, la distinción corresponde a María García, quien lo hizo en el Grand Slam de Judo celebrado en Río de Janeiro, Brasil, el 9 de junio del 2012, donde ganó el bronce en -52 kilos. Por otro lado, Adrián Lapaix Ramírez y Carla Tolentino se hicieron de sendas preseas de oro en sus respectivos pesos de la Copa Panam Cadete.