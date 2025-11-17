Robinson Canó lloró y se emocionó

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

A Nueva York se fue a dos cosas: Vencer a Puerto Rico y a reconocer a Robinson Canó.

El palé fue perfecto.

Un triunfo contundente contra los boricuas y un emotivo homenaje a Canó por su gran contribución al béisbol dominicano.

Fue un acto muy diferente e impactante.

Canó en la segunda base. Sus compañeros llegaron al infield, y Canó solo pudo hablar con lágrimas.

Todo el mundo de pie y aplaudiendo es el mejor regalo para un jugador.

“Muy merecido”, dijo Erick Almonte, presidente de la Federación de Peloteros.

Luego del juego, ya calmado, Canó se expresó.

“Este será un día inolvidable en mi vida. Fue muy emocionante”, dijo Canó.

Todos los jugadores de República Dominicana vistieron el número 24 en su honor.