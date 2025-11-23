Rodney Rogers muere por complicaciones de lesión medular sufrida en 2008

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El exjugador de la NBA Rodney Rogers, recordado por su imponente presencia en la cancha y su carácter noble fuera de ella, falleció a los 54 años debido a complicaciones derivadas de la lesión medular que sufrió en 2008 tras un accidente en un vehículo todo terreno.

La familia del exdeportista confirmó la noticia y destacó que, pese a los enormes desafíos que enfrentó durante los últimos 17 años, Rogers mantuvo siempre una actitud positiva y una fuerza interior que inspiraba a quienes lo rodeaban.

Rogers jugó en la NBA durante más de una década, con pasos por equipos como Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics y New Jersey Nets, entre otros. Su estilo de juego fuerte y versátil lo convirtió en una pieza clave en varias franquicias y en un referente de entrega dentro del baloncesto profesional.

En 2000 fue reconocido como Mejor Sexto Hombre de la NBA, consolidando su reputación como uno de los jugadores más valiosos saliendo desde la banca.

Tras el accidente que lo dejó cuadripléjico, Rogers se convirtió en símbolo de resiliencia. Su actitud frente a la adversidad y su compromiso con la familia y la comunidad fueron resaltados por allegados y fanáticos.

“Rodney siempre mostró una fuerza interior admirable. Nunca perdió la esperanza ni la capacidad de inspirar a otros”, expresó su familia en el comunicado.

La noticia de su fallecimiento ha generado muestras de pesar en el mundo del baloncesto, donde Rogers es recordado no solo por sus logros deportivos, sino también por su calidad humana.