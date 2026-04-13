Rory McIlroy hace historia e iguala récord de Tiger Woods en el Masters

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El golfista Rory McIlroy pasó de ser el sexto jugador en lograr el Grand Slam de carrera a ser solo el cuarto en ganar el Masters dos años seguidos. Jack Nicklaus y Tiger Woods son los únicos otros jugadores que poseen ambos títulos.

Si unirse al primer grupo no fue suficientemente difícil para McIlroy —tras 11 años intentando completar el Grand Slam—, ganar su segunda chaqueta verde del Masters fue un claro recordatorio de lo difícil que fue llegar hasta allí.

«Pensé que era muy difícil ganar el año pasado por intentar ganar el Masters y el Grand Slam», dijo McIlroy. «Y este año me di cuenta de que, en realidad, ganar el Masters es realmente difícil».

McIlroy cayó en una profunda depresión el año pasado tras cumplir el sueño de su vida. Se irritaba con las interminables preguntas sobre qué lo motivaría, qué montaña escalaría a continuación, cuando lo único que quería era disfrutar del momento. Finalmente, retomó el rumbo en el Abierto de Irlanda.

Eso no parece que vaya a ser un problema esta vez.

«Sentía que el Grand Slam era el objetivo, y me di cuenta de que no lo era», dijo McIlroy tras culminar otra emocionante tarde de domingo en Augusta National con una victoria por un golpe sobre Scottie Scheffler.

“Acabo de ganar mi sexto major y siento que estoy en un excelente momento, tanto física como mentalmente”, dijo. “No quiero ponerle una cifra, pero siento que esta victoria es... no quiero decir que sea una parada en el camino, es solo una parte del camino”.

Intentar calcular cuántos majors ganaría comenzó mucho antes de ganar su primer Masters, y mucho menos el segundo. McIlroy ganó su primer major en el Abierto de Estados Unidos de 2011 en Congressional, al batir el récord de puntuación en 72 hoyos con 268 golpes.

Nicklaus ostenta el récord de 18 títulos de Grand Slam. Le sigue Woods con 15. McIlroy tiene seis, empatado con Nick Faldo, Lee Trevino y Phil Mickelson.