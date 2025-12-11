Saint Joseph School gana Torneo Intercolegial de Fedogolf y el Inefi

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Colegio Saint Joseph se coronó como el gran campeón del Torneo Intercolegial 2025, que celebró por tercer año consecutivo la Federación Dominicana de Golf de la mano del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y gracias a Mastercard Banreservas.

El Team A del Saint Joseph se impuso entre 21 centros educativos públicos y privados, totalizando 154 puntos en formato Stableford, para levantar la copa de campeones, seguidos del Cap Cana Heritage que arribó segundo con 149 puntos, mientras que el Saint George School llegó tercero con 137 tantos, en el torneo que tuvo lugar en Guavaberry Golf & Country Club.

El equipo del Saint Joseph estuvo compuesto por Waldo Aguasvivas Arias, Fernando Álvarez, Diego Román, Diandino Gutiérrez y Marcos Guzmán, quienes recibieron la copa de mano de Enrique Valverde, presidente de Fedogolf, y de Ivharionex Cabral, ejecutivo de Mastercard Banreservas.

Previo al inicio del torneo, Waldo Aguasvivas, del Saint Joseph School, y María Fernanda Fernández, del Mindfull Community, hicieron el juramento deportivo frente a los más de 100 jugadores que se dieron cita al evento, y el saque de honor lo hicieron Ivharionex Cabral y Orlando Taveras, en representación de Alberto Rodríguez, director del Inefi.

Al dar la bienvenida a los jugadores y padres, Enrique Valverde enfatizó la importancia de esta iniciativa de Fedogolf y el Inefi, catalogándolo como “un evento que nació con el sueño de sembrar este deporte en las escuelas y que hoy se ha convertido en una plataforma fundamental para el desarrollo del golf juvenil en la República Dominicana”.

A nivel individual, Waldo Aguasvivas tuvo el mejor score del torneo y totalizó 57 puntos para ganar la categoría U18, seguido del Guillermo Fernández (International School of Sosua), que sumó 53 puntos.

En la rama femenina U18, Maripaz Rogers (Bávaro Bilingual School) ganó fácil con 21 puntos, escoltada de Julia De Dios (San Judas Tadeo) con 11 puntos.

En la U15, Agustín Pérez (Colegio Loyola), superó 51 a 50 en un apretado duelo a Alejandro Balbuena (Cap Cana Heritage). María Fernanda Fernández se impuso con 51 puntos, seguida de Sara Sabillón (Saint George School), quien logró 45 unidades.

Luis Manuel Peralta (New Horizons) ganó la categoría U13 con 23 puntos, con Vincenzo Mallol (Colegio Loyola) arribando segundo con 21 tantos. En esa misma categoría pero en la rama femenina, Gabriela Zapete (Domínico Americano) se impuso con facilidad tras conseguir 21 puntos, con Olivia Proaño (Abraham Lincoln School) llegando en segundo puesto tras un desempate con tarjeta con 7 puntos.

En la categoría 9/10 años, Rodión Komnatnyi (Punta Cana International) se impuso en un desempate por tarjeta a James Doucet (Cap Cana Heritage), ambos con 27 puntos. Amanda Morrobel (Instituto Iberia) y Eva Rozenko (Abraham Lincoln School) llegaron una y dos con 25 y 21 puntos, respectivamente.

Finalmente, la 7/8 masculino fue ganada por Gustavo Rojas (San Judas Tadeo) llegó en el primer lugar con 24 puntos, dos más que Rodrigo Columna (Saint George) con 22 tantos. María Carolina Cohén (Saint Mary’s School) se impuso en la rama de las chicas con 20 puntos.

El Torneo Intercolegial de Fedogolf y el Inefi se hizo posible gracias al apoyo incondicional de Mastercard Banreservas y contó con el apoyo de Productos Chef, Rica, La Famosa, Manantiales del Este y LADOM Dominicana.