Saint Joseph School inaugura Copa 2026

Directivos de Saint Joseph School dieron apertura a la tradicional Copa Intercolegial Deportiva 2026 (Sports Cup 2026) en su edición número II, en una vistosa ceremonia celebrada en las instalaciones del centro educativo de la calle Pedro Henríquez Ureña.

El evento, en el que se disputa la Copa Intercolegial Saint Joseph School, tiene como propósito el desarrollo de la educación integral complementada con un amplio programa deportivo para los alumnos, así como motivar la sana competencia.

En esta ocasión, la Copa Intercolegial tiene como país invitado a la República de Ecuador, así como la colaboración de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI).

La representación deportiva del colegio o institución de mayor puntaje, obtenido en todas las disciplinas, será el ganador overall.

El Saint Joseph School, ganador del pasado año, estuvo representado por sus capitanes Camille Canahuate y Nicolás Reuben, quienes hicieron entrega de la Gran Copa Saint Joseph a las señoras Carmina Peña y Rosa Álvarez. El saque de honor del acto de apertura se llevó a cabo en tres deportes: Baloncesto, a cargo de Agustín Matos y William Cabral; en voleibol, por Wagner Pacheco y fútbol, Por Carlos Ramírez.