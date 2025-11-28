Saint Thomas School finaliza Sports Cup 2025

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Ocho colegios se coronaron campeones en fútbol en la XXIV edición de la Sports Cup 2025, organizado por Saint Thomas School.

El colegio Carol Morgan alcanzó el título en la categoría 3ro/4to cursos masculino. St.

Nicolás Paliza (CMS) fue electo Jugador Más Valioso, Daniel Bonetti (ST. George) líder en gol, Juan Arredondo y Nicolás Paliza (CMS), mejores porteros y Orlando Belén y Kelvin Severino, entrenadores campeones.

El IQ Internacional ganó en 5to/6to masculino. Charles Wood (1Q Internationa) fue escogido el Más Valioso, Stefano Valcerano (1Q International) mejor portero, Lucas Wong (IQ International) líder en gol y José Oscar Reyes dirigente campeón.

El Sek de las Americas conquistó el cetro en 5to/7mo cursos femenino. St. Miranda Tillero (Sek de las Americas) fue la Más Valiosa y Víctor García coach campeón.

St. George alcanzó la corona en 8vo/10mo femenino. Ana Rosario (St. George) Más Valiosa y Diego Gutiérrez entrenador ganador. St. Michael ganó en 7mo/8vo masculino. Gianmarcos Cardi (St. Michael) Más Valioso. Giamarcos Cardi (St. Michael) mejor portero y Widmaees Aubourg dirigente campeón. El colegio Babeque Secundaria ganó en 9no/10mo masculino. Yoshiaki Kasahara (Babeque) Más Valioso, y Ecker Sánchez dirigente campeón.

En la categoría HS school masculino, MC ganó el primer lugar. Zi Chen (MC School), Más Valioso y José Martínez entrenador campeón.

En categoría HS femenino, los anfitriones de Saint Thomas School se convirtieron en campeones. Alma Chabele/Amelia Mateo (St. Thomas) compartieron el premio de Jugadoras Más Valiosas. Sofía Alonso (St. Thomas) líder puntos, Daniela Toribio (St. Thomas) mejor portera y Oscar Almonte y Alex Holguin fueron los entrenadores campeones.

Se compitió en voleibol, baloncesto y fútbol.