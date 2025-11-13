San Carlos golpea a MB en inicio final DN

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El conjunto de San Carlos tomó la delantera en la serie final del basket distrital, tras vencer anoche a Mauricio Báez con anotación de 86 por 73, en partido celebrado en el Palacio de Voleibol “Ricardo- Gioriber- Arias”, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Tyran De Latibeaudiere, el refuerzo de San Carlos fue el mejor con 23 puntos, seguido de Juan Guerrero con 13. Por Mauricio, Juan Miguel, M. Warren y Luismal Ferreiras con 12 cada uno.

El que gane la final se irá delante en coronas alcanzada 11. Ambos tienen 11 títulos ganados.

Para hoy jueves está pautado el segundo partido de la final entre Mauricio Báez y San Carlos, a partir de las ocho de la noche.

Los muchachos de San Carlos se mantuvieron siempre delante en el marcador. Dominaron el primer tiempo 45 por 36.

En la segunda mitad, los jugadores Tyran, Juan Guerrero y Luis David Montero llevaron la voz cantante y en el cuarto tiempo estaban delante 69-59 cuando restaban 6:41 por concluir.

Los mauricianos, a pesar de esfuerzo, nunca pudieron darle caza a sus rivales que presentaron un juego alegre, con buenas gestiones ofensivas.

Tyran optimista

El refuerzo de San Carlos, Tyran De Latibeaudiere, declaró después del juego que se sintió muy cómodo en la cancha y que ese juego es historia, ya que hay que pensar en el juego de hoy jueves. “Es juego a juego, Mauricio Báez es un buen conjunto con exclentes jugadores”, precisó. Sin embargo, afirmó que San Carlos tiene la madera para llevarse la corona del TBS del Distrito.