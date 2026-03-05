San Juan repite como gran campeón copa invitacional de judo

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El selectivo de San Juan de la Maguana repitió como gran campeón del Torneo de Judo Invitacional celebrado con una dedicatoria especial a Eduardo Hernández, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Los judocas de San Juan, con 1,258.3 puntos, se alzaron con el primer lugar al conquistar un total de 25 medallas, incluidas 12 de oro, cinco de plata y ocho de bronce.

El segundo lugar correspondió a la Asociación de Judo de Barahona, que acumuló 603.1 puntos, tras alcanzar seis preseas doradas y tres de bronce, en tanto que Monte Plata ocupó el tercer peldaño al obtener cinco metales de oro, dos de plata y tres de bronce (5523.2 tantos).

El cuarto lugar quedó en manos del Club de Judo Naco, que sumó 511.1 puntos, producto de cinco medallas de oro, una de plata y otra de bronce.

En la ceremonia de inauguración del torneo, que se llevó a cabo en ocasión del 46 aniversario de fundación de la Asociación de Judo de San Juan, los directivos de la entidad entregaron una placa de reconocimiento a Eduardo Gómez por su apoyo al desarrollo del judo en la provincia.