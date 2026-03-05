Acción
San Juan repite como gran campeón copa invitacional de judo
El certamen reunió a unos 160 atletas de las categorías menores, provenientes de 14 asociaciones de judo, así como ocho clubes.
El selectivo de San Juan de la Maguana repitió como gran campeón del Torneo de Judo Invitacional celebrado con una dedicatoria especial a Eduardo Hernández, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.
Los judocas de San Juan, con 1,258.3 puntos, se alzaron con el primer lugar al conquistar un total de 25 medallas, incluidas 12 de oro, cinco de plata y ocho de bronce.
El segundo lugar correspondió a la Asociación de Judo de Barahona, que acumuló 603.1 puntos, tras alcanzar seis preseas doradas y tres de bronce, en tanto que Monte Plata ocupó el tercer peldaño al obtener cinco metales de oro, dos de plata y tres de bronce (5523.2 tantos).
El cuarto lugar quedó en manos del Club de Judo Naco, que sumó 511.1 puntos, producto de cinco medallas de oro, una de plata y otra de bronce.
En la ceremonia de inauguración del torneo, que se llevó a cabo en ocasión del 46 aniversario de fundación de la Asociación de Judo de San Juan, los directivos de la entidad entregaron una placa de reconocimiento a Eduardo Gómez por su apoyo al desarrollo del judo en la provincia.