Sánchez, electo “Lanzador del Año”

El derecho Aaron Sánchez, de los Toros del Este, fue elegido Lanzador del Año del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), tras encabezar la votación realizada por un jurado nacional de comunicadores especializados.

Sánchez encabezó la votación con 441 puntos, producto de 58 votos de primer lugar, cinco de segundo y cinco de tercero, superando ampliamente a Óscar De La Cruz (Estrellas Orientales), quien acumuló 185 puntos, y a J.C. Mejía (Tigres del Licey), con 165.

Completaron el cuadro de finalistas Joe Corbett (Toros del Este), Patrick Weigel (Estrellas Orientales) y Grant Gavin (Leones del Escogido).

Sánchez tuvo una magnífica actuación a lo largo del torneo, consolidándose como el brazo más dominante del torneo.

El lanzador norteamericano de los Toros trabajó en ocho partidos, acumulando 46 entradas y un tercio, en las que permitió apenas ocho carreras limpias, con 35 imparables, 34 ponches y nueve boletos.

Su desempeño se reflejó en un récord de 4-2 y efectividad 1.55.