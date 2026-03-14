Sánchez: “Me preparé bien para vencer a Corea”

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Si de algo estaba consciente el zurdo abridor Cristopher Sánchez era en lo vital que era para República Dominicana ganar el partido de anoche, por lo que se empleó bien a fondo para silenciar los bates de Corea del Sur y darle el triunfo de avanzar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los dominicanos noquearon anoche 10-0 a los coreanos, quienes luego del finalizado el partido mostraron una vez su formación como ente social al estrechar las manos de sus oponentes.

La victoria da el derecho a los quisqueyanos jugarán mañana domingo su tercera serie semifinal en la historia de los clásicos de béisbol. Lo lograron en el 2006 y 2013.

En su labor completa, Sánchez (1-0), quien abanicó a los últimos bateadores que enfrentó, tiró cinco episodios en blanco de solo dos hits, con un boleto y ocho ponches para acreditarse la victoria.

“Me preparé bastante bien física y mentalmente para abrir este partido, y con Dios delante pude hacer mi trabajo, por ende, darle el boleto a mi país para enfrentar al ganador entre canadienses y estadounidenses”, manifestó con júbilo de alegría en su rostro tras el triunfo dominicano ante los coreanos.

Reconoció pese a nunca haber enfrentado a ninguno de los oponentes de anoche, estaba seguro tendría una mejor química que la que tuvo en su anterior salida.

“Reconozco fallé en unos cuantos pitcheos ante Nicaragua, por lo que me enfoqué en prepararme mucho mejor para el encuentro de anoche y lo pude lograr”, indicó el zurdo que en el béisbol de las Grandes Ligas pertenece a la organización de los Filis de Filadelfia.

Sánchez fue relevado en la sexta entrada por Albert Abreu, quien de inmediato ponchó a dos bateadores para totalizar seis abanicados de Corea en forma seguida.

Sánchez fue respaldado en la ofensiva por sus compañeros Austin Wells, con tres empujadas; Fernando Tatis Jr. dos producidas, y Junior Caminero, Manny Machado, Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero agregaron una cada uno.