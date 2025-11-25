SC y La Vega ganan el baloncesto 3 X3

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los centros de San Cristóbal y La Vega se hicieron con el oro en las ramas masculino y femenina, respectivamente, del baloncesto 3x3 de los Juegos Tony Barreiro, que celebra la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La facultad de Ciencias Jurídicas y el centro de Puerto Plata se adueñaron de las medallas de plata y bronce en modalidad masculino.

En cuanto al femenino, la plata y el bronce lo conquistaron los recintos de Barahona y Santiago.

Asimismo, en sóftbol masculino el campeón fue la Facultad de Artes, mientras que el centro de la UASD de Nagua levantó el trofeo en la rama femenina.

Los Juegos, que reúnen a más de 1,500 atletas, están dedicadoa al director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo).

En otros resultados, el centro de La Altagracia conquistó el torneo de béisbol, mientras que la plata fue para Valverde y el bronce para Barahona.