Seaboard realiza encuentro con clubes y cronistas

Seaboard celebró este martes su tradicional encuentro navideño con la prensa y representantes de los principales clubes y ligas deportivas, donde se aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo y fortalecer vínculos con los medios y las organizaciones deportivas. El evento tuvo lugar en el Hotel Real Intercontinental en un ambiente de confraternidad, con la participación de figuras del periodismo deportivo dominicano. Entre los asistentes estuvieron personalidades del ámbito deportivo y social. El acto fue encabezado por Armando Rodríguez, Gerente General de Seaboard y Fernando Geraldino, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa, de la entidad.

El almuerzo y encuentro navideño tuvo como propósito agradecer a los miembros de la prensa deportiva por su arduo trabajo durante el año que finaliza, así como reafirmar el compromiso de Seaboard con el desarrollo social y deportivo del país al cierre de 2025. Además del apoyo que también hacen los clubes en favor de la sociedad.

El encuentro se convirtió en un espacio de agradecimiento entre Seaboard, la prensa deportiva, y sirvió para reafirmar el compromiso de la empresa con el deporte dominicano, los medios de comunicación y el desarrollo comunitario de cara al próximo año.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Fernando Geraldino, quien aprovechó la ocasión para agradecer a los presentes poner en alto el nombre de la empresa, que días tras día trabaja en favor del deporte y las comunidades.

Por su parte, el señor Armando Rodríguez, expresó “este ha sido un buen año para Seaboard como empresa y queremos agradecer el apoyo de la prensa deportiva, los clubes y los atletas de alto rendimiento, así como a las comunidades. Armando Rodríguez también destacó que Seaboard invierte en programas en favor de la comunidad, incluyendo apoyo a iniciativas deportivas, educación, cultura, salud y medio ambiente.

En la actividad, hablaron en nombre de la prensa Iván Mieses, Franklin Mirabal y Diego Pesqueira, del Club San Carlos, Rafael Uribe, general Jacobo Mateo Moquete, Edwin Castillo, Américo Celado, doctor Dionisio Guzmán, Milagros Cabral, entre otros.