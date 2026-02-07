Seattle vs. Patriots tras el título de campeón

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

El Levi's Stadium en Santa Clara, California, será el escenario para la LX versión del Super Bowl entre los conjuntos de los Seattle Seahawks y los New England Patriots, este domingo, a partir de las 7:30 de la noche.

Seattle irá tras su segunda corona, y los Patriots por su séptimo trofeo y son, junto a los Pittsburgh Steelers, la franquicia con más títulos.

Seattle, comandado por el mariscal de campo Sam Darnold, tiene la mejor defensa de la NFL y Jaxon Smith-Njigba es uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga.

Evidencia es que permitieron la menor cantidad de puntos en la NFL y tienen jugadores destacados en cada nivel. El tackle defensivo Leonard Williams, el apoyador Jones y el esquinero Devon Witherspoon, además del novato Nick Emmanwori

De su lado, el también quarterback Drake Maye, de los Patriots, es el nombre propio del MVP de esta temporada y de un ataque que funciona a las mil maravillas.

Maye cuenta con los corredores TreVeyon Henderson y Rhamondre Stevenson, así como el receptor Stefon Diggs.