Super Bowl 2026
Seattle vs. Patriots tras el título de campeón
El Levi's Stadium en Santa Clara, California, será el escenario para la LX versión del Super Bowl entre los conjuntos de los Seattle Seahawks y los New England Patriots, este domingo, a partir de las 7:30 de la noche.
Seattle irá tras su segunda corona, y los Patriots por su séptimo trofeo y son, junto a los Pittsburgh Steelers, la franquicia con más títulos.
Seattle, comandado por el mariscal de campo Sam Darnold, tiene la mejor defensa de la NFL y Jaxon Smith-Njigba es uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga.
Evidencia es que permitieron la menor cantidad de puntos en la NFL y tienen jugadores destacados en cada nivel. El tackle defensivo Leonard Williams, el apoyador Jones y el esquinero Devon Witherspoon, además del novato Nick Emmanwori
De su lado, el también quarterback Drake Maye, de los Patriots, es el nombre propio del MVP de esta temporada y de un ataque que funciona a las mil maravillas.
Maye cuenta con los corredores TreVeyon Henderson y Rhamondre Stevenson, así como el receptor Stefon Diggs.