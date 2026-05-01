Seis países competirán en el Torneo Pesca al Marlin Blanco

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Lanchas y pescadores de seis países se harán a la mar desde el 14 de este mes, partiendo de la ensenada de Cabeza de Toro y la Marina Cap Cana, para la sexagésima edición del Torneo Internacional de Pesca al Marlin Blanco, organizado por el Club Náutico de Santo Domingo con especial dedicatoria al socio Luis Viyella Caolo.

Los detalles de la justa fueron ofrecidos en rueda de prensa celebrada en el Restaurant Odette, a la que asistieron socios, amigos y relacionados.

El director del certamen, John Adams y Danny Medina, miembro del Comité de Pesca, resaltaron que el clásico marino será especialmente para la liberación del Marlin Blanco, pero también serán premiadas las especies azul, vela y spearfish.

Para el miércoles 13 está programada la ceremonia oficial de apertura, mientras que las lanchas participantes irán tras las especies desde el jueves 14 hasta el sábado 16, tercera y última fecha de hostilidades.

Durante el encuentro con los medios, el comodoro Jorge Leroux Matos dio la bienvenida y presentó la dedicatoria resaltando los aportes de Luis Viyella a lo largo de todos los años militando en el club.

“Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los patrocinadores y muchas gracias a Luis por permitirnos dedicar esta importante edición a su persona. Sus aportes hacia nuestro club le hacen merecedor de toda distinción”, resaltó Leroux Matos. Adams y Medina expresaron que además de los equipos serán premiadas las lanchas, pescadores individuales, dama destacada y juvenil con más liberaciones.

“Esta importante edición tendrá la participación de unas 25 lanchas y alrededor de 100 pescadores provenientes de Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes, Italia y el anfitrión República Dominicana”, agregaron.