SFM campeón gimnasia Estrellas del Futuro

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Asociación de Gimnasia de San Francisco de Macorís obtuvo el primer lugar del Campeonato Nacional “Estrellas del Futuro” celebrado durante el fin de semana en el Pabellón de esa disciplina del Complejo Deportivo de Moca.

Los gimnastas francomacorisanos acumularon un total de 664.40 puntos, la mayor otorgada por los jueces encargados de evaluar la rutina de cada uno de los atletas participantes.

Con su actuación, San Francisco de Macorís retuvo el título de campeón obtenido el pasado año con una puntuación de 552.45 tantos en el torneo organizado por la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim).

El trofeo de segundo lugar recayó sobre la representación de La Vega, que firmó una participación de 583 puntos, en tanto que el tercer peldaño correspondió al Distrito Nacional, con una puntuación de 563.30 unidades.

En la gimnasia artística femenina, el trofeo de campeón lo ganó el Distrito Nacional, seguido por San Francisco de Macorís, con el segundo puesto, y el tercer peldaño lo obtuvo la Asociación de Gimnasia de Santiago. En la gimnasia artística masculina, el primer lugar correspondió a La Vega, en tanto que San Francisco de Macorís se alzó con el segundo puesto, y en tercer peldaño quedó San Cristóbal.

En el denominado evento Premium de la Fedogim participarán más de 250 atletas de las distintas categorías en busca de mostrar los progresos obtenidos durante el año.

El presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), ingeniero Edwin Rodríguez, resaltó la participación de los mejores atletas de la gimnasia nacional y dijo además que, durante el campeonato, un equipo de técnicos se enfocó en observar a los gimnastas con la finalidad de identificar a los de mejor actuación para darles un seguimiento de desarrollo. En gimnasia artística masculina se compitió en las modalidades de anillas, barra fija, arzones, paralelas, piso, y salto.