Shai Gilgeous-Alexander iguala el récord de racha de 20 puntos de Wilt Chamberlain

Wilt Chamberlain tiene algunos récords de la NBA que quizá nunca se superen, como los 100 puntos por partido, los 4000 puntos en una temporada y un promedio de 50 puntos por partido.

Y eso significa que cuando lo superan, en cualquier categoría, es un gran problema.

Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, lo ha conseguido, igualando el récord de Chamberlain en la NBA de 126 partidos consecutivos de temporada regular con 20 o más puntos. Gilgeous-Alexander lo consiguió el lunes por la noche, anotando 35 puntos (con 15 asistencias, la mejor marca de su carrera) en la victoria del Thunder por 129-126 sobre los Denver Nuggets.

“Es una locura pensar que donde estaba hace 10 años, estaría aquí hoy”, dijo Gilgeous-Alexander.

Es el último galardón en una larga lista para Gilgeous-Alexander, quien fue MVP, MVP de las Finales de la NBA, máximo anotador de la liga y llevó al Thunder al título de la liga la temporada pasada. Además, generalmente se le considera uno de los favoritos para el MVP de esta temporada.

“Todavía es mucho que asimilar”, dijo Gilgeous-Alexander. “Para ser sincero, intento no pensar en ello, especialmente durante la temporada. Están sucediendo tantas cosas, tantas cosas tienen que salir bien para conseguir lo que quieres, y eso me concentra al 100%, especialmente en el baloncesto”.

Gilgeous-Alexander tendrá la oportunidad de extender la racha a 127 partidos el jueves, cuando los Thunder se enfrenten a los Boston Celtics.