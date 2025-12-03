¡Siete medallas! Cosecha de RD en jornada de ayer en Juegos Bolivarianos

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

LIMA, Perú. La República Dominicana escaló a la séptima posición en el medallero general de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos que se celebran en esta ciudad.

La delegación quisqueyana suma un total de 37 medallas, incluidas siete de oro, nueve de plata y 21 de bronce.

El gran impulso lo dieron los deportes de judo, con dos preseas doradas, una de plata y dos de bronce, y el atletismo, con la velocista Liranyi Alonso, quien ocupó el primer lugar en los 100 metros planos, mientras que el remo, con la atleta Wendy Simó Peña, aportó un bronce.

Los judocas Robert Florentino y Medickson del Orbe se coronaron campeones en sus respectivas categorías, mientras que José Nova se colgó la plata, en tanto que Oscar Santana y Eiraima Silvestre se quedaron con sendas preseas de tercer lugar.

La pugilista Katherine Bera ganó su combate de semifinal y aseguró la plata en el torneo de boxeo, mientras que la velocista Estrella de Aza clasificó a la final de los 400 metros planos femeninos. Los Juegos finalizarán el próximo domingo y República Dominicana busca superar su actuación anterior.